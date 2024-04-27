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Украинский вратарь запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа

Украинский вратарь Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин хочет увеличить свой оклад более чем в пять раз по новому контракту. Он стал основным голкипером «Реала» в нынешнем сезоне, пока Тибо Куртуа восстанавливался после травмы колена
Андрей Лунин
Андрей Лунин (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин запросил у руководства мадридского «Реала» значительное увеличение заработной платы по новому контракту. Об этом сообщает El Nacional.

Действующее соглашение 25-летнего Лунина заканчивается летом 2025 года. «Реал» хочет продлить с ним контракт, но украинец запросил, чтобы его заработная плата была равна окладу основного голкипера мадридцев бельгийца Тибо Куртуа. В «Реале» же не готовы платить Лунину такую зарплату.

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Тибо Куртуа

Куртуа из-за разрыва крестообразной связки колена пропустил почти весь нынешний сезон и только недавно возобновил тренировки в полную силу. В его отсутствие основным вратарем стал украинец Лунин, сыгравший 28 матчей, еще 18 игр провел арендованный у «Челси» испанец Кепа Аррисабалага.

Зарплата Куртуа в «Реале» составляет более €280 тыс. в неделю, Лунин получает €54 тыс.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года.

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