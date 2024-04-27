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«Спартак» не смог оспорить дисквалификацию основного защитника

КДК не стал отменять желтую карточку защитника «Спартака» Дуарте в матче с ЦСКА
КДК РФС не стал отменять желтую карточку Алексиса Дуарте, которую он получил в дерби с ЦСКА. Парагвайский футболист теперь пропустит следующий матч с «Локомотивом»
Алексис Дуарте
Алексис Дуарте (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не стал отменять желтую карточку защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте в матче с ЦСКА, заявил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала свое заключение. ЭСК дала заключение, что судья правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Встреча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась 25 апреля и завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в этом дерби с октября 2003 года.

Дуарте, основной защитник «Спартака», получил в этой игре свою четвертую в текущем сезоне желтую карточку в РПЛ. Из-за дисквалификации футболист пропустит следующий матч с «Локомотивом», который состоится 28 апреля.

«Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва дисквалификация
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