«Спартак» не смог оспорить дисквалификацию основного защитника
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не стал отменять желтую карточку защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте в матче с ЦСКА, заявил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.
«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала свое заключение. ЭСК дала заключение, что судья правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
Встреча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась 25 апреля и завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в этом дерби с октября 2003 года.
Дуарте, основной защитник «Спартака», получил в этой игре свою четвертую в текущем сезоне желтую карточку в РПЛ. Из-за дисквалификации футболист пропустит следующий матч с «Локомотивом», который состоится 28 апреля.
«Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ.
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