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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Арина Аверина объяснила отказ от участия в Олимпиаде

Арина Аверина: мечта мечтой, но на таких условиях МОК ехать на Олимпиаду не надо
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике заявила, что ее не устраивают условия МОК по допуску на Олимпиаду в Париже, поэтому она решила не ехать
Арина Аверина
Арина Аверина (Фото: YUTAKA / AFLO / Global Look Press)

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина заявила Sport24, что лично для себя считает невозможным участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«У каждого свое мнение. Я вот не поехала, потому что мое мнение — не ехать при таких условиях», — сказала Аверина.

По словам гимнастки, есть существенные отличия от прошлых Игр, где российские спортсмены также выступали без флага. «В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио было все еще более-менее: у нас хотя бы форма была в цветах российского флага, а сейчас нейтральные цвета», — добавила она.

Винер объяснила завершение карьеры Авериных отказом от белого флага
Спорт
Дина и Арина Аверины

На вопрос, а как же мечта об Олимпиаде, Аверина ответила: «Мечта мечтой, но при таких условиях, конечно же, на Олимпиаду ехать не надо».

Арина Аверина и ее сестра Дина завершили спортивную карьеру в конце февраля.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что Аверины завершили карьеру, потому что не хотели выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) говорил, что на Играх в Париже смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

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Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Арина Аверина Олимпиада-2024
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