 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады

«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады и рекордсменом клуба Биляловым
Новое соглашение с основным голкипером Тимуром Биляловым рассчитано до конца сезона 2025/26
Тимур Билялов
Тимур Билялов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

«Ак Барс» продлил контракт с основным голкипером Тимуром Биляловым. Об этом сообщается на сайте казанского клуба КХЛ.

Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Билялов провел 48 матчей в регулярном чемпионате, одержав 30 побед, отражая 93,8% бросков с коэффициентом надежности 1,82. В розыгрыше Кубка Гагарина вратарь вышел на лед пять раз, одержал одну победу, отразив 93,5% бросков.

«Эксперимент удался». Что говорят об итогах плей-офф КХЛ
Спорт
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;

Билялов — рекордсмен «Ак Барса» по количеству «сухих» матчей в КХЛ (28) и победных игр в плей-офф (31). В составе казанского клуба вратарь стал двукратным серебряным (2020, 2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов России, а также был признан лучшим вратарем КХЛ (2019/20).

В составе сборной России Билялов стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, а также победителем Универсиады 2017 года.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс
Материалы по теме
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина
Спорт
Кубок Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ
Спорт
Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Арина Аверина объяснила отказ от участия в Олимпиаде Спорт, 12:03
Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая Политика, 11:56
В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston Политика, 11:53
Капитализация владельца Google впервые превысила $2 трлн по итогам торгов Инвестиции, 11:52
В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте Политика, 11:51
Водопад на улице, озеро во дворе: как ливнем затопило часть улиц в Москве Общество, 11:49
В 2024 году в России построят шесть экопромышленных парков. Что это такое Недвижимость, 11:45
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как помочь предпринимателям выйти на экспорт Отрасли, 11:41
Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани Политика, 11:37
В Петербурге подросток после приема лекарств впал в кому и умер Общество, 11:36
Глава МОК заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами Спорт, 11:34
Быстро и дешево запустить сайт или приложение: польза и риски low-code Pro, 11:33
Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва Общество, 11:29
«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады Спорт, 11:29