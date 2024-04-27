«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады

Новое соглашение с основным голкипером Тимуром Биляловым рассчитано до конца сезона 2025/26

Тимур Билялов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

«Ак Барс» продлил контракт с основным голкипером Тимуром Биляловым. Об этом сообщается на сайте казанского клуба КХЛ.

Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Билялов провел 48 матчей в регулярном чемпионате, одержав 30 побед, отражая 93,8% бросков с коэффициентом надежности 1,82. В розыгрыше Кубка Гагарина вратарь вышел на лед пять раз, одержал одну победу, отразив 93,5% бросков.

Билялов — рекордсмен «Ак Барса» по количеству «сухих» матчей в КХЛ (28) и победных игр в плей-офф (31). В составе казанского клуба вратарь стал двукратным серебряным (2020, 2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов России, а также был признан лучшим вратарем КХЛ (2019/20).

В составе сборной России Билялов стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, а также победителем Универсиады 2017 года.