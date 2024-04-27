Макдэвид повторил достижение Гретцки в плей-офф НХЛ 43-летней давности

Капитан «Эдмонтона» сделал восемь голевых передач в первых трех матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Это второй результат в истории, столько же было у Уэйна Грецтки в 1981 году

Коннор Макдэвид (Фото: Yannick Peterhans / USA TODAY Sports / Reuters)

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 6:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Зак Хайман (7-я и 47-я минуты), Леон Драйзайтль (16, 53), Коннор Макдэвид (19) и Эвандер Кейн (28).

На счету капитана «Эдмонтона» МакдэвидА еще две голевые передачи. В трех играх нынешнего плей-офф он уже набрал 9 (1+8) очков.

Семь передач в первых трех играх плей-офф последний раз набирал Яромир Ягр в 2000 году. Восемь передач — второй результат в истории НХЛ, столько же было у Уэйна Грецтки в 1981-м. Рекорд (девять ассистов) принадлежит Гретцки и был установлен в 1987-м.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 29 апреля.

В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид первым в XXI веке сделал 100 результативных передач за сезон НХЛ. Позднее это также удалось российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.