Макдэвид повторил достижение Гретцки в плей-офф НХЛ 43-летней давности
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 6:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Зак Хайман (7-я и 47-я минуты), Леон Драйзайтль (16, 53), Коннор Макдэвид (19) и Эвандер Кейн (28).
На счету капитана «Эдмонтона» МакдэвидА еще две голевые передачи. В трех играх нынешнего плей-офф он уже набрал 9 (1+8) очков.
Семь передач в первых трех играх плей-офф последний раз набирал Яромир Ягр в 2000 году. Восемь передач — второй результат в истории НХЛ, столько же было у Уэйна Грецтки в 1981-м. Рекорд (девять ассистов) принадлежит Гретцки и был установлен в 1987-м.
Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 29 апреля.
В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид первым в XXI веке сделал 100 результативных передач за сезон НХЛ. Позднее это также удалось российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.
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