Биатлонист Корнев выиграл гонку преследования на чемпионате России
Биатлонист Александр Корнев стал победителем гонки преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Корнев преодолел 12,5 км с тремя промахами за 35 минут 36,1 секунды. Он на 15,1 секунды опередил Карима Халили (пять промахов) и на 21,9 секунды — Кирилла Бажина (три промаха).
Корнев после гонки заявил, что все решилось на последней стрельбе и соперники дали ему шансы на победу.
«Стоял, понимал, что сейчас нужно отстреляться «на ноль» и идти отдыхать. Промазал первым выстрелом, понял: «Видимо, не пойду отдыхать». Потом голова отключилась, закрыл оставшиеся четыре мишени» — сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».
Халили накануне стал чемпионом России в спринте, Корнев — серебряным призером. При этом первое место в спринтерской гонке занял выступавший вне зачета белорус Дмитрий Лазовский. После награждения Халили отдал белорусу свою медаль.
Спортивный комментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев заявил Vseprosport, что из-за подобных ситуаций «наш биатлон продолжает позориться». «Не может человек получать золото, если он пришел к финишу вторым. Ну, не может. Меняйте тогда регламент», — сказал Губерниев, отметив, что сообщит об этом Михаилу Дегтяреву.
В пасьюте белорусы в число призеров не попали, Лазовский показал только седьмой результат.
Также в Ханты-Мансийске запланированы эстафеты (29 марта) и масс-старты (30 марта).
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