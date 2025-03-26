Белорус выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Белорус Дмитрий Лазовский занял первое место в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Дистанцию 10 км он преодолел за 24 минуты 14 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Вторым стал Карим Халили (отставание 3,9 секунды; без промахов), третьим — Александр Корнев (+4,9; 1).
Белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото в спринте получит Халили, серебро — Корнев, бронзу — Даниил Серохвостов, который показал четвертый результат (+6,7; 1).
Позднее 26 марта пройдет женский спринт.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.
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