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Белорус выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Белорус Лазовский выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Лучший результат показал Дмитрий Лазовский. Так как белорусские спортсмены выступают на турнире вне зачета, золото получит Карим Халили, который финишировал со вторым временем
Дмитрий Лазовский
Дмитрий Лазовский (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Белорус Дмитрий Лазовский занял первое место в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Дистанцию 10 км он преодолел за 24 минуты 14 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Вторым стал Карим Халили (отставание 3,9 секунды; без промахов), третьим — Александр Корнев (+4,9; 1).

Белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото в спринте получит Халили, серебро — Корнев, бронзу — Даниил Серохвостов, который показал четвертый результат (+6,7; 1).

Позднее 26 марта пройдет женский спринт.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.

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Биатлон Карим Халили
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