Биатлонист Халили отдал белорусу свое золото чемпионата России
Российский биатлонист Карим Халили отдал свою золотую медаль белорусу Дмитрию Лазовскому после награждения по итогам спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Лазовский занял первое место в спринте, но белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото досталось Халили, серебро — Александру Корневу, бронза — Даниилу Серохвостову.
В женском спринте победила Полина Плюснина, второе место заняла Елизавета Каплина, третьей стала Светлана Миронова.
27 марта на турнире пройдут мужская и женская гонки преследования.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов