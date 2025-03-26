 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Биатлонист Халили отдал белорусу свое золото чемпионата России

Дмитрий Лазовский выиграл спринтерскую гонку, но золото досталось Кариму Халили, так как белорусы участвуют в турнире вне зачета. После награждения россиянин отдал белорусу свою награду
Карим Халили
Карим Халили (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российский биатлонист Карим Халили отдал свою золотую медаль белорусу Дмитрию Лазовскому после награждения по итогам спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Лазовский занял первое место в спринте, но белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото досталось Халили, серебро — Александру Корневу, бронза — Даниилу Серохвостову.

В женском спринте победила Полина Плюснина, второе место заняла Елизавета Каплина, третьей стала Светлана Миронова.

27 марта на турнире пройдут мужская и женская гонки преследования.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Карим Халили
Материалы по теме
Белорус выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Спорт
Легрейд впервые стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону
Спорт
Биатлонисты сборной Норвегии попали в ДТП в Эстонии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 19:47
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинение в мошенничествеБизнес, 20:05
СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на энергообъект «Курскэнерго»Общество, 20:00
Верховный суд Бразилии решил судить экс-президента за попытку переворотаПолитика, 19:58
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 19:58
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:53
«Ак Барс» победил «Автомобилист» в первом матче плей-офф КХЛСпорт, 19:48
Медведев поручил обеспечить защиту от атак беспилотников обновленной ПВОПолитика, 19:45
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 19:45
Киев заявил о несоответствии в списке защищаемых от ударов объектовПолитика, 19:41
В ВСУ ответили на обвинения в нарушении отказа от ударов по энергетикеПолитика, 19:32
Научный подход: как работает система пылеподавления в морском портуТренды, 19:29
FT рассказала о задаче «Серсее Ланнистер» «расшевелить» «Газпром»Бизнес, 19:27
Путин заявил, что России важно не замыкаться на прошломПолитика, 19:26
Власти составили список рекомендованного школьникам киноОбщество, 19:25