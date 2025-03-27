Клуб Дзюбы анонсировал уход гендиректора
Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов покинет клуб в июле 2025 года, сообщила пресс-служба тольяттинской команды РПЛ. Сам топ-менеджер объясняет свой уход желанием посвятить больше времени семье.
Власов занимал пост с августа 2021 года, при нем клуб вышел в финал «пути регионов» Кубка России в 2023 году, взял бронзу Первой лиги в 2024 году, дебютировал в РПЛ.
В сезоне 2023/24 Власов получил награду как лучший генеральный директор ФНЛ.
«Акрон» после 21-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. С сентября за команду играет Артем Дзюба, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и установил рекорд по голам за сборную России (31).
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