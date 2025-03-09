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Рекордный гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Крыльями Советов»

Рекордный гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Акрона», у которого отличились Дзюба и Лончар. Дзюба забил 234-й, рекордный для российского футбола, гол за карьеру
Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»
Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» победил самарские «Крылья Советов» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Мячи забили Артем Дзюба (на 9-й минуте), и Стефан Лончар (83).

Дзюба записал на свой счет 234-й гол за карьеру, превзойдя достижение Александра Кержакова.

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Артем Дзюба

«Акрон» второй раз в этом сезоне РПЛ обыграл самарцев.

У «Акрона» девятое место в таблице и 25 очков, у «Крыльев Советов» — десятая строчка (19).

В следующем туре «Акрон» 16 марта примет ЦСКА, а самарцы днем ранее проведут выездную встречу с махачкалинским «Динамо».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон ФК Крылья Советов
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