Спорт ,
0
Рекордный гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Крыльями Советов»
Рекордный гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Акрона», у которого отличились Дзюба и Лончар. Дзюба забил 234-й, рекордный для российского футбола, гол за карьеру
Тольяттинский «Акрон» победил самарские «Крылья Советов» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.
Мячи забили Артем Дзюба (на 9-й минуте), и Стефан Лончар (83).
Дзюба записал на свой счет 234-й гол за карьеру, превзойдя достижение Александра Кержакова.
«Акрон» второй раз в этом сезоне РПЛ обыграл самарцев.
У «Акрона» девятое место в таблице и 25 очков, у «Крыльев Советов» — десятая строчка (19).
В следующем туре «Акрон» 16 марта примет ЦСКА, а самарцы днем ранее проведут выездную встречу с махачкалинским «Динамо».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».