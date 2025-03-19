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Рекордный гол Дзюбы помог сборной России разгромить 174-ю команду мира

Рекордный гол Дзюбы помог сборной России разгромить команду Гренады
Сборная России победила со счетом 5:0. Третий гол в матче забил 36-летний Дзюба, который стал лучшим бомбардиром и самым возрастным автором гола сборной России
Артем Дзюба (слева)
Артем Дзюба (слева) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Сборная России разгромила в товарищеском матче команду Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА.

Матч в Москве на стадионе «Динамо» завершился со счетом 5:0.

Мячи забили Данил Пруцев (16-я минута), Арсен Адамов (42), Артем Дзюба (43), Даниил Фомин (53), Зелимхан Бакаев (60).

Дзюба в 36 лет стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 31-й гол за команду и опередив по этому показателю Александра Кержакова. Он также стал самым возрастным автором гола в составе национальной команды. Форвард «Акрона» провел первый матч за сборную с 2021 года. В этой встрече Дзюба также сделал голевой пас.

Рекордный гол Дзюбы помог сборной России разгромить 174-ю команду мира
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«Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было. Спасибо огромное болельщикам, РФС и Валерию Георгиевичу [Карпину] за то, что такой неожиданный праздник подарили мне», — сказал Дзюба после замены в эфире «Матч ТВ».

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Спорт
Артем Дзюба

Матч на стадионе «Динамо» посетили 15 283 зрителя.

Сборная России одержала седьмую «сухую» победу подряд с ноября 2023 года. В предыдущих шести матчах команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0), Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет в Москве против команды Замбии 25 марта (87-я в мировом рейтинге).

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Артем Дзюба Валерий Карпин
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