Рекордный гол Дзюбы помог сборной России разгромить 174-ю команду мира
Сборная России разгромила в товарищеском матче команду Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА.
Матч в Москве на стадионе «Динамо» завершился со счетом 5:0.
Мячи забили Данил Пруцев (16-я минута), Арсен Адамов (42), Артем Дзюба (43), Даниил Фомин (53), Зелимхан Бакаев (60).
Дзюба в 36 лет стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 31-й гол за команду и опередив по этому показателю Александра Кержакова. Он также стал самым возрастным автором гола в составе национальной команды. Форвард «Акрона» провел первый матч за сборную с 2021 года. В этой встрече Дзюба также сделал голевой пас.
«Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было. Спасибо огромное болельщикам, РФС и Валерию Георгиевичу [Карпину] за то, что такой неожиданный праздник подарили мне», — сказал Дзюба после замены в эфире «Матч ТВ».
Матч на стадионе «Динамо» посетили 15 283 зрителя.
Сборная России одержала седьмую «сухую» победу подряд с ноября 2023 года. В предыдущих шести матчах команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0), Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет в Москве против команды Замбии 25 марта (87-я в мировом рейтинге).
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