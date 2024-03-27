Глава UFC назвал единственный недостаток Конора Макгрегора

Дэйна Уайт отметил, что не смог бы сказать о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ни одного плохого слова, если бы Макгрегор приходил на различные мероприятии вовремя

Конор Макгрегор (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images)

Единственным недостатком бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора являются его постоянные опоздания. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Лекса Фридмана рассказал глава UFC Дэйна Уайт.

«Макгрегор всегда был невероятным партнером. Если бы Конор приходил на различные мероприятии вовремя, то я бы не смог сказать о нем ни одного плохого слова. Если бы мне приставили к голове пистолет и приказали перечислить все недостатки Конора, то я бы сказал, что он опаздывает. И на этом все», — заявил Уайт.

Макгрегор последний бой провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.

На счету 35-летнего Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Макгрегор обещал этим летом провести бой против Майкла Чендлера.