Конор Макгрегор рассказал о нежелании снова сниматься в кино

Конор Макгрегор об актерской карьере: не уверен, что захочу снова такое пережить

Бывший чемпион UFC, который снялся в ремейке боевика 1989 года «Дом у дороги», рассказал, что ему было очень сложно из-за тяжелого графика и он сомневается, что захочет такое повторить. Фильм с Джейком Джилленхолом выйдет 21 марта

Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол (Фото: Kate Green / Getty Images for Prime Video UK)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сомневается, что когда-нибудь снова снимется в кино. Его цитирует Yahoo! Sports.

Макгрегор снялся в ремейке классическое боевика 1989 года «Дом у дороги» (Road House). Для него это был первый опыт в кино. Фильм с Джейком Джилленхолом в главной роли выйдет 21 марта.

«Это была тяжелая работа. Я привык к тяжелой работе, но график был напряженным. Не уверен, что захочу снова такое пережить, но дело сделано, это уже история. Деньги могут приходить и уходить, но этот фильм останется навсегда», — сказал Макгрегор.

Макгрегор последний бой провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.

На счету 35-летнего Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Макгрегор обещал этим летом провести бой против Майкла Чендлера.