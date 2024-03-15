Конор Макгрегор рассказал о нежелании снова сниматься в кино
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сомневается, что когда-нибудь снова снимется в кино. Его цитирует Yahoo! Sports.
Макгрегор снялся в ремейке классическое боевика 1989 года «Дом у дороги» (Road House). Для него это был первый опыт в кино. Фильм с Джейком Джилленхолом в главной роли выйдет 21 марта.
«Это была тяжелая работа. Я привык к тяжелой работе, но график был напряженным. Не уверен, что захочу снова такое пережить, но дело сделано, это уже история. Деньги могут приходить и уходить, но этот фильм останется навсегда», — сказал Макгрегор.
Макгрегор последний бой провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.
На счету 35-летнего Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).
Макгрегор обещал этим летом провести бой против Майкла Чендлера.
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