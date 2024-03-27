Ротенберг назвал СКА одним из грандов КХЛ после вылета из плей-офф
Нынешний сезон доказал, что СКА является одним из грандов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в телеграм-канале написал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.
«Чемпионат получился крайне непростым для нашей юной команды. Летом мы собрали, по сути, новый коллектив из молодых игроков, которые соответствуют нашей системе, нацелены на современный скоростной, результативный хоккей», — заявил Ротенберг.
По словам тренера, после непростого старта команда набрала ход, выдала долгую победную серию и до последнего матча претендовала на первое место в регулярном чемпионате. «Мы делом доказали, что СКА остается одним из грандов КХЛ. <...> Уверен, что мы обязательно привезем Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина. Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется», — добавил Ротенберг.
СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» и завершил выступления в Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах.
В последний раз СКА вылетал во втором раунде плей-офф КХЛ в 2014 году от ярославского «Локомотива» и с тех пор доходил как минимум до финала конференции, в 2015 и 2017 годах брал Кубок Гагарина.
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