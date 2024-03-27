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Ротенберг назвал СКА одним из грандов КХЛ после вылета из плей-офф

Роман Ротенберг: в этом сезоне СКА доказал, что является одним из грандов КХЛ
СКА завершил выступления в 1/4 финала Кубка Гагарина. По словам главного тренера, в нынешнем сезоне петербургский клуб, который летом существенно обновился, доказал, что остается грандом в КХЛ
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нынешний сезон доказал, что СКА является одним из грандов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в телеграм-канале написал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

«Чемпионат получился крайне непростым для нашей юной команды. Летом мы собрали, по сути, новый коллектив из молодых игроков, которые соответствуют нашей системе, нацелены на современный скоростной, результативный хоккей», — заявил Ротенберг.

По словам тренера, после непростого старта команда набрала ход, выдала долгую победную серию и до последнего матча претендовала на первое место в регулярном чемпионате. «Мы делом доказали, что СКА остается одним из грандов КХЛ. <...> Уверен, что мы обязательно привезем Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина. Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется», — добавил Ротенберг.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» и завершил выступления в Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах.

В последний раз СКА вылетал во втором раунде плей-офф КХЛ в 2014 году от ярославского «Локомотива» и с тех пор доходил как минимум до финала конференции, в 2015 и 2017 годах брал Кубок Гагарина.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг
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