Глава СКА обвинил судей в предвзятости после вылета из плей-офф КХЛ

Александр Медведев отметил, что в плей-офф СКА получил больше всех двухминутных штрафов, с серьезным отрывом. Это можно объяснить только предвзятостью, уверен глава СКА

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев выступил с заявлением на сайте клуба после вылета петербуржцев из плей-офф КХЛ, обвинив судей в предвзятости.

Накануне СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 4:5 и завершил выступления в Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах. В концовке второго периода голкипер СКА Никита Серебряков получил удаление за подножку, которое екатеринбуржцы реализовали, сделав счет 3:4, а в третьем периоде забросили еще дважды и выиграли матч.

Медведев заявил, что не считал целесообразным сваливать на арбитров причины поражений, но вопиющий случай с удалением Серебрякова «переполнил чашу терпения». «В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом», только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу?» — заявил он.

По словам Медведева, на протяжении всего сезона СКА сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. «В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом. Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры, но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Никак иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя», — добавил руководитель СКА.

Медведев считает, что всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе. «Парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей. Непонятно отмененные шайбы, странные удаления — все это длится уже долгое время, и никто не берет на себя ответственность. Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» — является далеко не риторическим, а требует ответа», — заключил председатель совета директоров петербургского клуба.

СКА в последний раз вылетал во втором раунде в 2014 году от ярославского «Локомотива» и с тех пор доходил как минимум до финала конференции, в 2015 и 2017 годах брал Кубок Гагарина.