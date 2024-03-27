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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Фетисов предостерег собравших поехать на Олимпиаду российских спортсменов

Фетисов предостерег российских спортсменов, которые будут выступать на ОИ-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, атлеты должны четко понимать, что после решения выступить в Париже в нейтральном статусе «они должны дальше как-то жить в нашем обществе»
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российские спортсмены, которые решат выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, должны четко понимать, что в дальнейшем им придется дальше жить в обществе в стране. Об этом «РИА Новости» заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Тема поездки на Олимпийские игры в сегодняшних условиях непростая. Если это будет решение спортсменов, то они должны понимать, что с этим решением они должны дальше как-то жить в нашем обществе», — сказал Фетисов.

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Фетисов отметил, что у многих даже не было шансов отобраться на Игры. «Непонятно, кто может поехать в Париж. Ведь большинство наших спортсменов из-за страусиной политики МОК просто не смогли отобраться на Игры, им не дали шансов», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).

Сейчас на Игры отобрались 12 российских спортсменов, их фамилии МОК не уточнял. После проверки со стороны AINERP станет известно, кто из российских спортсменов получит приглашения на Игры.

Министр спорта Олег Матыцин на прошлой неделе заявил, что российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпиаду, могут поехать на турнир в Париже, а вопрос участия является личным решением атлета и федерации.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Вячеслав Фетисов
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