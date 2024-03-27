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Глава Mercedes сообщил о желании подписать контракт с Ферстаппеном

Тото Вольфф заявил, что Ферстаппен в будущем обязательно перейдет в Mercedes
Тото Вольфф выразил уверенность, что трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, который сейчас выступает за Red Bull, в будущем обязательно перейдет в немецкую команду
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Исполнительный директор команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольфф рассказал в интервью Fox Sports Australia, что в будущем рассчитывает на переход нидерландца Макса Ферстаппена.

26-летний Ферстаппен, трехкратный чемпион «Формулы-1», сейчас выступает за Red Bull.

«Такого рода отношения [Ферстаппена с Mercedes] обязательно должны возникнуть на определенном этапе, но мы не знаем когда», — сказал Вольфф.

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По словам Вольффа, Ферстаппен был бы его первым выбором на вакантное место в Mercedes.

По окончании сезона немецкую команду покинет британец Льюис Хэмилтон. Вольфф заявил, что пока слишком рано говорить о том, кто его сменит. «Этого не произойдет в ближайшие несколько недель или месяцев, поэтому я хочу продолжать следить за рынком», — сказал глава Mercedes. Однако он признал, что решение, скорее всего, будет принято до лета.

Autosport ранее сообщал, что отец чемпиона трех последних лет Йос Ферстаппен уже начал переговоры с Mercedes.

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Главу Red Bull Кристиана Хорнера одна из сотрудниц обвиняла в неподобающем поведении. Команда его оправдала, но Йос Ферстаппен выступал с открытой критикой Хорнера.

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