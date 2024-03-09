Секс-скандал в Red Bull может повлиять на контракт чемпиона «Формулы-1»

«Гражданская война» в «Формуле-1». За что пытаются убрать главу Red Bull

Главу команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера одна из сотрудниц обвинила в неподобающем поведении. Red Bull оправдал Хорнера, против которого выступил отец чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена

Кристиан Хорнер (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Что случилось

Голландская газета De Telegraaf 6 февраля сообщила, что Хорнера обвинила в неподобающем поведении одна из коллег. Bild писал, что 50-летний Хорнер отправлял сотруднице какие-то фотографии и расследование может занять несколько недель.

Хорнер возглавляет команду с 2005 года — дольше всех среди руководителей участников серии. В период его руководства Red Bull шесть раз завоевывал Кубок конструкторов. А пилоты команды семь раз становились чемпионами мира.

Red Bull начал расследование с помощью привлеченного специалиста. По его итогам компания не увидела причин увольнять специалиста, при этом отстранила от работы сотрудницу, которая подавала жалобу.

«Гражданская война»

На этом фоне Йос Ферстаппен, отец трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, предрек развал команды Red Bull, если ее главой останется Кристиан Хорнер. «Пока он остается, в команде сохраняется напряжение», — заявил Ферстаппен-старший, который не исключил ухода сына из команды.

По словам Йоса Ферстаппена, Red Bull находится под угрозой распада. «Так продолжаться не может. В команде будет взрыв. Он [Хорнер] играет жертву, хотя именно он является причиной проблем», — отметил отец гонщика, который был раскритикован экспертами и гонщиками «Формулы-1» за открытую критику главы команды.

Йос Ферстаппен играет важную роль в карьере сына, фактически являясь его менеджером. Именно отец пробил гонщику путь в «Формулу-1» и Red Bull. В 2016 году Йос Ферстаппен надавил на руководство Red Bull, чтобы по ходу сезона команда сменила россиянина Даниила Квята на его сына.

Хорнер в свою очередь считает Ферстаппена-старшего организатором кампании против него, но тот обвинения отверг.

Один из представителей «Ред Булл» позже отреагировал на заявление Ферстаппена-старшего, заявив, что внутри коллектива нет никаких проблем. «Здесь нет никаких проблем. Команда едина, и мы сосредоточены на гонках», — приводит слова представителя австрийской команды Independent.

По информации Daily Mail, Хорнер действительно считает Йоса Ферстаппена зачинщиком скандала. По данным источника, в пятницу, 1 марта, вечером после квалификации Гран-при Бахрейна Ферстаппен-старший устроил скандал в офисе Хорнера. Они разругались, и нидерландец покинул помещение. Затем он вернулся, и мужчины неохотно пожали друг другу руки.

Daily Online со ссылкой на источники внутри "Формулы-1" 1 марта написала, что «в Red Bull идет гражданская война». «У Хорнера множество врагов в команде, которые хотят, чтобы он ушел», — сообщает источник.

Кому выгоден конфликт

Autosport сообщил, что происходящее в команде может повлиять на контракт Макса Ферстаппена, чемпиона «Формулы-1» последних трех сезонов.

Как утверждает издание, у многих ключевых сотрудников в контрактах прописана опция расторжения соглашения в одностороннем порядке в случае ухода Хорнера.

«Не станет сюрпризом, если увольнение Хорнера позволит Ферстаппену разорвать контракт, — говорится в статье. — Если Макс станет свободным агентом, то сможет заключить новую сделку на более выгодных условиях — речь может идти о повышении зарплаты, выплат за маркетинговые права...».

По данным издания, Йос Ферстаппен уже начал переговоры с Mercedes. Эксперт «Формулы-1», экс-пилот «Уильямс» Ральф Шумахер подтвердил факт переговоров со ссылкой на свои источники.

Издание F1-Insider подтвердило информацию, что Ферстаппен сможет покинуть Red Bull в случае ухода Хорнера. Интернет-портал также сообщил, что автоконцерн Ford изучает возможность расторжения заключенного контракта командой, поскольку «боссам в Детройте совсем неинтересно сниматься в документалке «Секс в большом паддоке». Ford должен стать партнером команды с 2026 года.