 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава Mercedes рассказал, что Хэмилтон его удивил решением уйти в Ferrari

Тото Вольфф: Льюис Хэмилтон меня очень удивил своим решением перейти в Ferrari
Тото Вольфф рассказал, что британский пилот рассказал ему о своем решении за завтраком, чем очень его удивил. По словам исполнительного директора Mercedes, он по-прежнему считает Хэмилтона своим другом и не держит зла
Ferrari RACE Купить
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Исполнительный директор команды «Формула-1» Mercedes Тото Вольфф рассказал, что был очень удивлен решением Льюиса Хэмилтона перейти в Ferrari. По словам Вольффа, британский пилот сообщил об этом за завтраком.

«Удивительным было то, что я услышал эти слухи пару дней назад, но хотел дождаться запланированного завтрака, а это было утро среды, и именно тогда он сообщил эту новость», — цитирует Вольффа Bloomberg.

Стала известна зарплата Льюиса Хэмилтона в Ferrari
Спорт
Льюис Хэмилтон

Вольфф добавил, что по-прежнему считает Хэмилтона своим другом. «В будущем мы обсудим, можно ли было сделать что-нибудь по-другому или нет, но я не держу на него зла», — сказал глава Mercedes.

Хэмилтон подписал новый двухлетний контракт с Mercedes в конце августа, но теперь активировал пункт соглашения, который позволит ему уйти через год. Вольфф сказал, что тот факт, что Хэмилтон искал новый вызов, не был сюрпризом, а вот выбранное для этого время его удивило. Он считает, что британец сильно рискует, пытаясь получить еще один шанс завоевать свой восьмой титул в «Формуле-1».

Акции Ferrari взлетели на 13% на новости о звездном пилоте «Формулы-1»
Инвестиции
Фото:Alex Bierens de Haan / Getty Images

Накануне Ferrari объявил, что 39-летний Хэмилтон с сезона-2025 будет выступать за итальянскую команду.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 Льюис Хэмилтон Ferrari Mercedes автогонки
Материалы по теме
Льюис Хэмилтон перешел из Mercedes в Ferrari
Спорт
Итальянская газета узнала о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari
Спорт
«Формула-1» отказала американской команде в присоединении к чемпионату
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 16:55
Суд взыскал с Анастасии Волочковой 60 тыс. руб. Общество, 18:31
Четвертая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Австрии Спорт, 18:31
Суд ООН в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России Политика, 18:27
Топ-5 популярных легенд телефонных мошенников: как не попасться РБК и Сбер, 18:27
В Лондоне по делу ЮКОСа арестовали принадлежащий России участок земли Политика, 18:26
Умерла жена главы Дагестана Общество, 18:19
«Динамо» объявило о переходе Лесового в израильский клуб Спорт, 18:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Альфа-банке предсказали рекордные ₽5 трлн дивидендов в России в 2024 г. Инвестиции, 18:14
Вице-президент ПСБ выступила на встрече «Корпоративная семейная политика» Пресс-релиз, 18:05
Путин рассказал, в каком случае Россия стала бы никому не нужной Политика, 18:00
«Реал» подписал контракт с 17-летним украинским голкипером Спорт, 17:54
«Нашествие» отменили пятый год подряд Общество, 17:39
Выступивший в Думе в джинсах депутат призвал не судить его по одёжке Политика, 17:36
Гладков сообщил о пяти населенных пунктах без света после обстрела ВСУ Политика, 17:35