Глава Mercedes рассказал, что Хэмилтон его удивил решением уйти в Ferrari

Тото Вольфф рассказал, что британский пилот рассказал ему о своем решении за завтраком, чем очень его удивил. По словам исполнительного директора Mercedes, он по-прежнему считает Хэмилтона своим другом и не держит зла

Льюис Хэмилтон (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Исполнительный директор команды «Формула-1» Mercedes Тото Вольфф рассказал, что был очень удивлен решением Льюиса Хэмилтона перейти в Ferrari. По словам Вольффа, британский пилот сообщил об этом за завтраком.

«Удивительным было то, что я услышал эти слухи пару дней назад, но хотел дождаться запланированного завтрака, а это было утро среды, и именно тогда он сообщил эту новость», — цитирует Вольффа Bloomberg.

Вольфф добавил, что по-прежнему считает Хэмилтона своим другом. «В будущем мы обсудим, можно ли было сделать что-нибудь по-другому или нет, но я не держу на него зла», — сказал глава Mercedes.

Хэмилтон подписал новый двухлетний контракт с Mercedes в конце августа, но теперь активировал пункт соглашения, который позволит ему уйти через год. Вольфф сказал, что тот факт, что Хэмилтон искал новый вызов, не был сюрпризом, а вот выбранное для этого время его удивило. Он считает, что британец сильно рискует, пытаясь получить еще один шанс завоевать свой восьмой титул в «Формуле-1».

Накануне Ferrari объявил, что 39-летний Хэмилтон с сезона-2025 будет выступать за итальянскую команду.