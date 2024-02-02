Глава Mercedes рассказал, что Хэмилтон его удивил решением уйти в Ferrari
Исполнительный директор команды «Формула-1» Mercedes Тото Вольфф рассказал, что был очень удивлен решением Льюиса Хэмилтона перейти в Ferrari. По словам Вольффа, британский пилот сообщил об этом за завтраком.
«Удивительным было то, что я услышал эти слухи пару дней назад, но хотел дождаться запланированного завтрака, а это было утро среды, и именно тогда он сообщил эту новость», — цитирует Вольффа Bloomberg.
Вольфф добавил, что по-прежнему считает Хэмилтона своим другом. «В будущем мы обсудим, можно ли было сделать что-нибудь по-другому или нет, но я не держу на него зла», — сказал глава Mercedes.
Хэмилтон подписал новый двухлетний контракт с Mercedes в конце августа, но теперь активировал пункт соглашения, который позволит ему уйти через год. Вольфф сказал, что тот факт, что Хэмилтон искал новый вызов, не был сюрпризом, а вот выбранное для этого время его удивило. Он считает, что британец сильно рискует, пытаясь получить еще один шанс завоевать свой восьмой титул в «Формуле-1».
Накануне Ferrari объявил, что 39-летний Хэмилтон с сезона-2025 будет выступать за итальянскую команду.
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