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Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру

Месси: «Завершу карьеру, когда перестану получать удовольствие от футбола»
Капитан сборной Аргентины заявил, что пока продолжает получать удовольствие от футбола, но без раздумий завершит выступления, когда почувствует, что его время прошло
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал в интервью AS, что завершит карьеру, когда перестанет получать удовольствие от футбола.

«Знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу выступать, больше не получаю удовольствия от работы и не помогаю своим товарищам, я оставлю футбол. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не думая о возрасте», — сказал 36-летний Месси.

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Лионель Месси

По словам Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», он пока не думал, что будет делать после завершения карьеры. «Когда придет время, я обязательно найду путь к тому, что меня удовлетворяет и что мне нравится, к новой роли. На спортивном уровне мне повезло: я смог осуществить все свои мечты, и правда в том, что я не мог желать большего», — добавил аргентинец.

Месси рекордные восемь раз получал «Золотой мяч», четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, в составе сборной Аргентины побеждал на Олимпийских играх (2008), Кубке Америки (2021) и чемпионате мира (2022).

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