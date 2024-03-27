Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал в интервью AS, что завершит карьеру, когда перестанет получать удовольствие от футбола.
«Знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу выступать, больше не получаю удовольствия от работы и не помогаю своим товарищам, я оставлю футбол. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не думая о возрасте», — сказал 36-летний Месси.
По словам Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», он пока не думал, что будет делать после завершения карьеры. «Когда придет время, я обязательно найду путь к тому, что меня удовлетворяет и что мне нравится, к новой роли. На спортивном уровне мне повезло: я смог осуществить все свои мечты, и правда в том, что я не мог желать большего», — добавил аргентинец.
Месси рекордные восемь раз получал «Золотой мяч», четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, в составе сборной Аргентины побеждал на Олимпийских играх (2008), Кубке Америки (2021) и чемпионате мира (2022).
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