Футболистам сборной Грузии вручат ордена Чести за выход на Евро-2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что каждый футболист национальной команды, которая впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы, получит орден Чести

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Футболисты сборной Грузии получат ордена Чести за выход в финальную стадию Евро-2024. Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Лично я как фанат ждал этого дня 30 лет, с 1994 года. И ребята подарили нам самое большое счастье. Эти ребята — герои, и героев нужно ценить. Это самые почетные люди, и мы вместе с Шалвой Папуашвили (глава парламента. — РБК) приняли маленькое решение: нашим мальчишкам вручат орден Почета, каждому!» — написал Кобахидзе.

Сборная Грузии накануне обыграла в финальном стыковом матче команду Греции (0:0, 4:2 — по пенальти) и впервые в своей истории пробилась в групповую стадию чемпионата Европы.

Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.