Украина вышла на Евро-2024

Сборная Украины победила Исландию и вышла на Евро-2024

В решающем матче сборная Украины обыграла Исландию со счетом 2:1

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Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года. Матч завершился со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе украинской команды отметились Виктор Цыганков (5;) и Михаил Мудрик (84). У сборной Исландии отличился Альберт Гудмундссон (30).

Украинский форвард Роман Яремчук забил мяч на 39-й минуте, однако гол был отменен из-за офсайда.

Ранее сборная Грузии обыграла команду Греции в серии пенальти и впервые в истории вышла на чемпионат Европы.

Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Сборная России пропустила отборочный турнир из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА.