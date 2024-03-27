Украина вышла на Евро-2024
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года. Матч завершился со счетом 2:1.
Забитыми мячами в составе украинской команды отметились Виктор Цыганков (5;) и Михаил Мудрик (84). У сборной Исландии отличился Альберт Гудмундссон (30).
Украинский форвард Роман Яремчук забил мяч на 39-й минуте, однако гол был отменен из-за офсайда.
Ранее сборная Грузии обыграла команду Греции в серии пенальти и впервые в истории вышла на чемпионат Европы.
Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Сборная России пропустила отборочный турнир из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ