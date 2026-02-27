Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной

Карпин заявил о планах вызвать легионеров на матчи против Никарагуа и Мали

В следующем месяце российская сборная сыграет два товарищеских матча: 27 марта в Краснодаре против Никарагуа и 31 марта в Санкт-Петербурге против Мали

Валерий Карпин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил «Спорт-Экспресс», что планирует вызвать выступающих за рубежом футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте.

«Планируем вызвать всех, на кого рассчитываем, кого хотим видеть. Если не будет никаких форс-мажоров, будем надеяться, что все, кого мы вызовем, доедут», — сказал Карпин.

Он отметил, что окончательные кандидаты определятся после старта чемпионата России. Тренер также добавил, что в расширенном списке есть футболисты, проявившие себя на зимних сборах, однако решающим фактором станет их игровая практика в первых турах РПЛ после возобновления сезона.

27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.

После начала военной операции на Украине сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. В прошлому году команда Карпина одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.