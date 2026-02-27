Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил «Спорт-Экспресс», что планирует вызвать выступающих за рубежом футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте.
«Планируем вызвать всех, на кого рассчитываем, кого хотим видеть. Если не будет никаких форс-мажоров, будем надеяться, что все, кого мы вызовем, доедут», — сказал Карпин.
Он отметил, что окончательные кандидаты определятся после старта чемпионата России. Тренер также добавил, что в расширенном списке есть футболисты, проявившие себя на зимних сборах, однако решающим фактором станет их игровая практика в первых турах РПЛ после возобновления сезона.
27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.
После начала военной операции на Украине сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. В прошлому году команда Карпина одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны