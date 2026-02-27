Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа

Сборная России по футболу сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре

Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу сыграет против команды Никарагуа 27 марта. Об этом сообщается на сайте РФС.

Это будет первая игра национальной команды в 2026 году и первая в истории игра против Никарагуа. Товарищеский матч пройдет 27 марта в Краснодаре

Сборную Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа — участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Выступая за «Атлетико Морелия», он забил 130 мячей и получил прозвище Фантом.

После начала военной операции на Украине сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.

Прошлый год национальная сборная завершила на 33-й строчке в рейтинге ФИФА. В десяти товарищеских матчах команда Валерия Карпина одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА.