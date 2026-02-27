Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге

Товарищеский матч пройдет 31 марта

Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу сыграет против команды Мали 31 марта. Об этом сообщается на сайте РФС.

Товарищеский матч пройдет в Санкт-Петербурге.

В последнем Кубке Африки малийцы дошли до четвертьфинала, а ранее выходили в финал и дважды становились бронзовыми призерами континентального первенства.

В рейтинге ФИФА Мали занимает 54-е место, Россия — 26-е.

27 марта в Краснодаре сборная России примет команду Никарагуа.

После начала военной операции на Украине сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. В прошлому году команда Валерия Карпина одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.