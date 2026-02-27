 Перейти к основному контенту
Российские фехтовальщики выиграли медальный зачет юниорского ЧЕ

Российские фехтовальщики заняли первое место в медальном зачете юниорского ЧЕ
Российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды
Фото: Телеграм канал федерации фехтования России
Фото: Телеграм канал федерации фехтования России

Сборная России по фехтованию заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве Европы среди юниоров, которое завершилось в Тбилиси.

На счету отечественных спортсменов три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали. В тройку лидеров также вошли команды Италии (1–3–0) и Франции (1–1–3).

Золотые медали в копилку сборной принесли Карина Таллада (сабля); женская и мужская сборная России по сабле.

Серебряным призером стал саблист Ярослав Борисов. Бронзовые награды завоевали шпажист Роман Селютин, саблистка Александра Михайлова, рапирист Дмитрий Чащин, а также женская сборная России по рапире.

Российские фехтовальщики выступали под национальной символикой. 

В декабре Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
