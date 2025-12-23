 Перейти к основному контенту
Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Исполком МОК 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах
Фото: Ezra Shaw / Getty Images
Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны. Об этом сообщает ТАСС глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

FIE еще в марте 2023 года решила допустить россиян в нейтральном статусе, но на практике их участие в соревнованиях было затруднено из-за проверок на соответствие критериям МОК и отмены турниров другими странами. Допуск не получили лидеры сборной, представлявшие ЦСКА и «Динамо», в итоге на Олимпиаду в Париже никто не поехал.

Также FIE 7 мая объявила о решении допустить россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе во взрослых турнирах. Ранее они могли выступать только в личных турнирах.

