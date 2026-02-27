 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер ПСЖ Луис Энрике назвал Сафонова вратарем высокого уровня

Луис Энрике: Матвей Сафонов — вратарь высокого уровня
ПСЖ с Сафоновым в воротах вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с английским «Челси»
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: Octavio Passos / Getty Images)

Тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова вратарем высокого уровня, приводит слова специалиста RMC Sport.

«Сафонов — вратарь высокого уровня, выступающий за свою страну на международном уровне. У него есть все физические и технические атрибуты, чтобы быть топ-голкипером в современном футболе. Он может играть ногами, когда нам это иногда нужно. И это важно с точки зрения нашего стиля игры», — сказал Энрике.

Тренер добавил, что все три вратаря ПСЖ хорошего уровня и готовы выступать за команду.

В текущем сезоне 27-летний Сафонов провел за ПСЖ 11 встреч во всех турнирах, в том числе четыре сыграл «на ноль».

Российский вратарь стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье.

Ранее L'Equipe узнала, что Шевалье могут не вызвать в состав сборной Франции на чемпионат мира, если он и дальше не будет попадать в основной состав ПСЖ. За последние пять матчей он сыграл всего один раз, уступая место Сафонову.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, взял Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с английским «Челси». Первые игры состоятся 10 и 11 марта, а ответные матчи запланированы на 17 и 18 марта.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году французский клуб в финале обыграл «Интер» (5:0).

Рената Утяева
ПСЖ Пари Сен-Жермен Футбол Луис Энрике Матвей Сафонов
Матвей Сафонов фото
Матвей Сафонов
футболист
25 февраля 1999 года
