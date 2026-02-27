 Перейти к основному контенту
0

ПСЖ Сафонова сыграет с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ Сафонова сыграет с «Челси» в 1/8 финала ЛЧ, «Реал» — с «Манчестер Сити»
«Будё-Глимт», в котором выступает российский голкипер Никита Хайкин, за выход в 1/4 финала поспорит со «Спортингом», «Реал» встретится с «Манчестер Сити»
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Ее результаты выглядят следующим образом:

  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Челси» (Англия);
  • «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания);
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Спортинг» (Португалия);
  • «Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия);
  • «Аталанта» (Италия) — «Бавария» (Германия);
  • «Атлетико» (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия);
  • «Байер» (Германия) — «Арсенал» (Англия).

За ПСЖ играет российский вратарь Матвей Сафонов, за «Будё-Глимт» — голкипер Никита Хайкин. Норвежский клуб в стыках сенсационно выбил итальянский «Интер».

Игры 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, а ответные матчи запланированы на 17 и 18 марта.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году французский клуб в финале обыграл «Интер» (5:0).

