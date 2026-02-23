L'Equipe узнала, что Сафонов может оставить своего конкурента без ЧМ-2026
Вратаря «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье могут не вызвать в состав сборной Франции на чемпионат мира, если он и дальше не будет попадать в основной состав клуба, пишет L'Equipe.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике шесть раз подряд оставил Шевалье на скамейке запасных, доверив ворота россиянину Матвею Сафонову. Всего на счету француза 26 матчей в этом сезоне.
Помощники главного тренера сборной Франции Дидье Дешама уже начали активно следить за другими кандидатами, в том числе из «Милана» и «Ланса».
У Шевалье только один матч за сборную Франции — в ноябре 2025 года в квалификации Евро с Азербайджаном (3:1). В мартовскую паузу на матчи сборных у французов запланированы матчи с Бразилией и Колумбией.
На чемпионате мира сборная Франции сыграет в группе I c Сенегалом, Норвегией и одним из победителей межконтинентального раунда отбора.
