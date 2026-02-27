 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Филиппов назвал неожиданными поздравления с медалью Игр от бывших девушек

Филиппов: самое неожиданное поздравление с медалью Игр получил от бывших девушек
Сюжет
Олимпиада-2026
Филиппов стал единственным из 13 российских спортсменов, кто смог взять медаль на Олимпиаде в Италии. Он забрал серебро в ски-альпинизме
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: Yan Linyun / XinHua / Global Look Press)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов назвал самыми неожиданными поздравления с медалью на Олимпийских играх в Италии от бывших девушек. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Самое неожиданное поздравление получил от бывших девушек, давно их не слышал. От соперников ничего неожиданного не было, со всеми хорошо дружим», — сказал Филиппов.

Спортсмен добавил, что факт того, что он единственный медалист среди россиян «добавляет уникальности и исключительности» и он рад, что «хотя бы одну медаль для страны удалось добыть».

Принес России первую медаль Олимпиады-2026. Главное о Никите Филиппове
Спорт
Никита Филиппов

23-летний Филиппов — единственный из 13 допущенных на Олимпиаду россиян, кто смог выиграть медаль. Он взял серебро в спринте на соревнованиях по ски-альпинизму. Эта дисциплина дебютировала в программе Олимпийский игр.

Рената Утяева
22 ноября 2002 года
