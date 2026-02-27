Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико

На 89-й минуте матча против «Индепендьенте дель Валье» (2:1) фанаты выбежали на поле, чтобы сделать фотографию с Месси

Фото: Leopoldo Smith / Getty Images

Болельщики выбежали на поле и повалили на землю капитана «Интер Майами» Лионеля Месси во время товарищеского матча в Пуэрто-Рико, сообщает The Athletic.

Инцидент произошел во время победного матча против «Индепендьенте дель Валье» (2:1). На 89-й минуте матча фанат в футболке с номером 10 выбежал на поле с телефоном, чтобы сделать фотографию с Месси, после чего еще один болельщик выбежал на поле, подбежал к футболисту, обнял и повалил его на землю. Месси сам поднялся и отошел в сторону.

В матче аргентинский футболист отметился реализованным пенальти.

Месси принял участие в матче впервые после травмы. 8 февраля в матче против эквадорской «Барселоны» он получил растяжение мышцы левого подколенного сухожилия.

Месси в прошлом сезоне помог «Интер Майами» впервые стать чемпионом MLS.