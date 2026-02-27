 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии

Сюжет
Олимпиада-2026
На Олимпиаде в Италии Петросян заняла шестое место. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что испытывает болезненные эмоции после выступления на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале.

«Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада дает возможность каждому спортсмену узнать себя лучше, вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально», — написала Петросян.

Фигуристка добавила, что «не ставит цели и не понимает пока свои возможности», а просто «едет дальше».

«Перегрузили». Кто виноват в неудаче Петросян на Олимпиаде
Спорт
Аделия Петрсоян&nbsp;

На Олимпиаде Петросян в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место. Золото взяла американка Алиса Лью (226,79), серебро у японки Каори Сакамото (224,90), бронза — у Ами Накаи из Японии (219,16).

Петросян была единственной из фигуристок, кто заявил четверной прыжок в произвольной программе. После завершения соревнований фигуристка приняла участие в показательных выступлениях.

18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

На Игры допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник в соревнованиях одиночников занял шестое место.

