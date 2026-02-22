 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,23 x 5 2 26 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,35 x 4 2 2,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6,3 x 4,15 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,85 2 1,83 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 10 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 1,72 x 45 2 2,1 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 1,9 x 35 2 1,91 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,56 x 58 2 2,35 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,65 x 57 2 1,46 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 10 x 43 2 1,01
Олимпиада-2026⁠,
0

Как Петросян выступила на гала-вечере Олимпиады под Шакиру. Видео

Главные кадры с выступления Аделии Петросян под Шакиру на гала-вечере Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
Петросян хотела выступить в показательных с соотечественником Петром Гуменником. Но в Международной федерации фигурного катания не разрешили

Полная версия трансляции Олимпийских игр-2026 доступна в сервисе Оkkо.

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером под песни певицы Шакиры на Олимпийских играх в Италии.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Петросян хотела выступить в показательных с соотечественником Петром Гуменником. Но в Международной федерации фигурного катания ей отказали.

Оба россиянин заняли шестые места в одиночном катании. Гуменник на гала-вечере выступает в костюме Оптимуса Прайма, героя фильма «Трансформеры». Он привез костюм, но россиянин не получил приглашения на показательный номер.

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Джеки Чан и олимпийский чемпион Михаил Шайдоров
(Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Из знаменитостей на лед во время гала-вечера вышел актер Джеки Чан. Он подарил панду олимпийскому чемпиону Михаила Шайдоров, который откатал прогграмму в костюме главного героя мультфильма «Кунг-фу панда».

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Также произвольную программу показал Илья Малинин, который стал чемпионом в командном турнире и восьмым в одиночном. Он вновь порадовал зрителей сальто. 

Олимпиада завершится 22 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Теги
Персоны
Аделия Петросян Илья Малинин Михаил Шайдоров фигурное катание Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Михаил Шайдоров фото
Михаил Шайдоров
фигурист
25 июня 2004 года
Илья Малинин фото
Илья Малинин
фигурист
2 декабря 2004 года
Материалы по теме
Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде
Спорт
Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником
Спорт
Песков назвал великолепным прокат Петросян на Играх в Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
L'AntiDiplomatico написала о подготовке ЕС «фронтов напряженности» Политика, 10:13
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Основа рациона или угроза здоровью: 5 мифов о мясеПодписка на РБК, 10:05
К медали через Onlyfans. Что происходит в последний день Олимпиады Спорт, 10:04
FT сообщила об угрозе кредиту Киеву от МВФ на $8 млрд из-за вето Венгрии Политика, 10:01
Почему золотая медаль Олимпиады в два раза побила рекорд стоимости Спорт, 10:00
Веселый богач. Как беженец из Ирана стал миллиардером, обучая ИИ юморуПодписка на РБК, 10:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Politico узнало о просьбе Мелони к Макрону отложить «саммит дружбы» Политика, 09:57
В Хельсинки заявили, что отдали Киеву из своих запасов все, что возможно Политика, 09:51
Дмитриев заявил об активном содействии Кушнера и Уиткоффа урегулированию Политика, 09:39
Названы 10 надежных облигаций с доходностью до 18% годовых Инвестиции, 09:30
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Образование, 09:30
Кобальт и цинк острова свободы: что происходит с недрами КубыПодписка на РБК, 09:30
Последний вывозной рейс для российских туристов отправился с Кубы Политика, 09:17