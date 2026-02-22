Как Петросян выступила на гала-вечере Олимпиады под Шакиру. Видео
Полная версия трансляции Олимпийских игр-2026 доступна в сервисе Оkkо.
Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером под песни певицы Шакиры на Олимпийских играх в Италии.
Петросян хотела выступить в показательных с соотечественником Петром Гуменником. Но в Международной федерации фигурного катания ей отказали.
Оба россиянин заняли шестые места в одиночном катании. Гуменник на гала-вечере выступает в костюме Оптимуса Прайма, героя фильма «Трансформеры». Он привез костюм, но россиянин не получил приглашения на показательный номер.
Из знаменитостей на лед во время гала-вечера вышел актер Джеки Чан. Он подарил панду олимпийскому чемпиону Михаила Шайдоров, который откатал прогграмму в костюме главного героя мультфильма «Кунг-фу панда».
Также произвольную программу показал Илья Малинин, который стал чемпионом в командном турнире и восьмым в одиночном. Он вновь порадовал зрителей сальто.
Олимпиада завершится 22 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски