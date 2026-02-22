Главные кадры с выступления Аделии Петросян под Шакиру на гала-вечере Олимпиады

Как Петросян выступила на гала-вечере Олимпиады под Шакиру. Видео

Петросян хотела выступить в показательных с соотечественником Петром Гуменником. Но в Международной федерации фигурного катания не разрешили

Полная версия трансляции Олимпийских игр-2026 доступна в сервисе Оkkо.

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с показательным номером под песни певицы Шакиры на Олимпийских играх в Италии.

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Петросян хотела выступить в показательных с соотечественником Петром Гуменником. Но в Международной федерации фигурного катания ей отказали.

Оба россиянин заняли шестые места в одиночном катании. Гуменник на гала-вечере выступает в костюме Оптимуса Прайма, героя фильма «Трансформеры». Он привез костюм, но россиянин не получил приглашения на показательный номер.

Джеки Чан и олимпийский чемпион Михаил Шайдоров (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Из знаменитостей на лед во время гала-вечера вышел актер Джеки Чан. Он подарил панду олимпийскому чемпиону Михаила Шайдоров, который откатал прогграмму в костюме главного героя мультфильма «Кунг-фу панда».

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Также произвольную программу показал Илья Малинин, который стал чемпионом в командном турнире и восьмым в одиночном. Он вновь порадовал зрителей сальто.

Олимпиада завершится 22 февраля.