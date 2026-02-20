«Перегрузили». Кто виноват в неудаче Петросян на Олимпиаде

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026. В начале произвольной программы фигуристка упала с четверного прыжка. Как эксперты оценили ее выступление на Играх — в материале «РБК Спорт»

Аделия Петрсоян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Италии, набрав в сумме 214,53 балла за короткую и произвольную программы.

Победу на Играх одержала американка Алиса Лью с результатом 226,79 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90), а третье — ее соотечественница Ами Накаи (219,16), лидировавшая после короткой программы.

В начале своего выступления 18-летняя россиянка упала с четверного тулупа. Она была единственной спортсменкой, заявившей четверной прыжок в произвольной программе.

Аделия, комментируя свое падение, пояснила, что в процессе прыжка сережка зацепилась за платье. «Я об этом подумала, и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», — рассказала она журналистам после проката. На вопрос, почему она решила пойти на четверной тулуп, Петросян ответила: «У меня не было другого выбора».

Также она отметила, что ей немного стыдно из-за своего выступления перед собой, федерацией и болельщиками. «Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — сказала Петросян.

Это первое поражение российских одиночниц на Олимпиаде с 2010 года в Ванкувере, когда золото завоевала Ким Ён А (Южная Корея), а лучшая из россиянок, Алена Леонова, стала девятой. После этого золотые медали выигрывали Аделина Сотникова (Сочи), Алина Загитова (Пхёнчхан) и Анна Щербакова (Пекин).

На Олимпиаду в Италии были допущены лишь двое российских фигуристов. Петр Гуменник также занял шестое место среди мужчин-одиночников.

Мнение экспертов

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Конечно, очень жалко и жалко то, что это ее внутренне немножко подкосило, потому что она не с тем настроением пошла дальше», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Отвечая на вопрос о риске с четверными прыжками в начале проката, она отметила, что «это не наше дело», поскольку тренеры и сама спортсменка принимают такие решения. «Когда ты прыгаешь тулуп четверной, то как же его не вставлять? Никто не прыгает десять из десяти. Просто не пошла вверх, стелилась так», — добавила она.

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Попытка была, причем сильная. Я считаю, что нам расстраиваться ничему не надо. Мы четыре года нигде не участвовали, Петросян очень хорошо принимали, и заявка была очень хорошая. Но если идешь на четверной — надо делать. У нас такой вид спорта, где за попытку не прибавляют баллов, а убавляют. <...> Конечно, хочется высокого результата. Конечно, хочется медалей. И все предыдущие Олимпийские игры ребята нас радовали, но здесь особый случай. Считаю результат Петросян хорошим, а соревнования — просто сумасшедшими», — сказала Роднина «Чемпионату».

Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер

«Конечно, Аделии нужно было идти на четверной прыжок. Именно он открывал ей дорогу на пьедестал. Рисковали, но не получилось. Это спорт. Нам всем нужно поддержать Аделию. <...> Она большая молодец, никого не подвела, каталась хорошо. Петросян должна возвращаться с высоко поднятой головой. Уверен, она справится с этой ситуацией, — сказал Авербух Sport24. — Мы видим, что сейчас взрослые фигуристки снова возвращаются на ведущие позиции. Теперь у нее есть опыт, приобретенный на Олимпиаде. Все в руках Аделии, она сильный боец. Трагедии не произошло».

Он назвал логичной ситуацию, при которой Петросян «перегрузили» и ожидали от нее золотой медали: «Наша задача — поддержать Аделию».

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию

«Аделии стоило идти на риск с четверным прыжком. Я рада, что она не развалилась после неудачного прыжка. За это Аделию стоит похвалить, это говорит о ее характере. Она очень требовательна к себе. Она все равно собралась и все сделала. Думаю, этот неудачный прыжок взбодрил Аделию. Это ее смотивировало сделать все чисто дальше, она понимала, что больше не может очки отдавать», — сказала Леонова «РБК Спорт».



На вопрос о судействе Петросян, Леонова отметила: «Судьи долго считали очки в произвольной программе, но в итоге дали хорошие баллы Аделии».

Дмитрий Козловский, чемпион Европы 2020 года в парном катании

«Аделия Петросян — героиня. Она проделала очень сложный путь, который привел ее к этим Олимпийским играм. <...> Аделия сделала настоящий подвиг. Она пробилась на эти Олимпийские игры. Я все-таки считаю, что ее ограничили в плане международных соревнований. Если уже человека допустили до Олимпийских игр, ей могли бы дать возможность обкататься на международной арене. Она была не в равных условиях относительно других. Достойно, очень достойно прошла эту борьбу», — сказал Козловский в эфире Okko, слова которого приводит Sports.

Александр Энберт, серебряный призер Олимпийских игр

«Аделия Петросян молодец. Она пошла на риск. Понятно, что тулуп не самый стабильный элемент у нее сейчас. Но это единственный шанс на медаль — и команда Аделии решила пойти на риск. Не получилось. Но не рискуя, ты больших побед не завоюешь. Петросян показала характер, но таков спорт. В следующий раз у нее точно получится. Почему не получилось? Элемент ультра-си очень сложный. Но здесь самое важное, что она нашла в себе силы и рискнула. Оценки хорошие получила», — сказал Энберт Metaratings.ru.