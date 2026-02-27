Канчельскис посоветовал московскому «Динамо» забыть о текущем сезоне РПЛ

Команда Ролана Гусева идет на 10-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). Андрей Канчельскис отметил, что вряд ли «Динамо» сможет реабилитироваться за неудачный старт

Московскому «Динамо» стоит забыть текущий сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) и начать готовиться к следующему. Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Динамо» идет на 10-м месте с 21 очком в турнирной таблице РПЛ. Столько же баллов у тольяттинского «Акрона» (9-е место) и у «Ростова» (11).

«Динамо» надо забыть про этот сезон и подготовиться к следующему. Ну, вряд ли они реабилитируются. Бывают, конечно, случаи, но я не думаю, что «Динамо» будет все время настраиваться на игры. Сейчас немаловажная задача — понять, в каком направлении им двигаться, что они хотят. Ну выиграют они пять игр, ну дальше что? Займут седьмое место», — сказал Канчельскис.

Бывший полузащитник добавил, что текущая задача для «Динамо» — не вылететь из РПЛ.

«Мы все прекрасно понимаем, что амбиции — это хорошо, но они должны быть в начале сезона и амбиции нужно поддерживать и подтверждать. <…> Конечно, сейчас сезон провален. Есть руководители, пусть они там решают, почему так произошло», — сказал Канчельскис.

В ноябре 2025 года из московского «Динамо» ушел главный тренер Валерий Карпин, решивший полностью сосредоточиться на работе в сборной России. До конца сезона 2025/26 команду возглавляет Ролан Гусев, ранее работавший в тренерском штабе москвичей с 2023 года.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 40 очков. Следом за ним идут «Зенит» (39 очков) и «Локомотив» (37).

27 февраля состоится первый матч чемпионата России после зимней паузы: «Зенит» сыграет против «Балтики».