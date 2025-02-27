Трамп заступился за раскритикованного в Канаде Гретцки

Трамп заступился за раскритикованного в Канаде за «предательство» Гретцки

Гретцки во время Турнира четырех наций выразил поддержку сборной США и не надел канадскую атрибутику на финал. Трамп заявил, что не хочет, чтобы о Гретцки плохо говорили на родине

Уэйн Гретцки с женой Джанет на инаугурации Дональда Трампа (Фото: Kevin Lamarque - Pool / Getty Images)

Уэйн Гретцки является величайшим канадцем из всех, заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп после того, как рекордсмен НХЛ подвергся критике на родине за свое поведение на Турнире четырех наций.

Трамп назвал Гретцки своим другом. «Он величайший канадец из всех, и поэтому я объявляю его «свободным агентом», поскольку не хочу, чтобы кто-то в Канаде говорил о нем что-то плохое», — заявил Трамп.

В декабре Трамп предлагал Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Канады.

Сборная Канады в ночь на 21 февраля в Бостоне победила команду США в финале Турнира четырех наций, в котором участвовали игроки НХЛ, со счетом 3:2, победную шайбу в овертайме забросил Коннор Макдэвид.

Канадцы взяли реванш за поражение на предварительном этапе (1:3) 16 февраля. Тот матч начался с трех драк против трех вбрасываний.

Гретцки поддержал сборную США на турнире, показав ей большой палец, и не надел никакой канадской атрибутики на финальный матч. Действия Гретцки были восприняты многими как предательство на фоне напряженности в отношениях США и Канады, возникшей после заявлений Трампа о пошлинах и желании сделать страну 51-м штатом, пишет The Guardian.

Доцент Карлтонского университета в Оттаве Аарон Эттингер, специализирующийся на международных отношениях и спорте, объяснил возмущение канадцев «сочетанием неотложности проблемы Трампа и медленного угасания любви к Гретцки на протяжении последних 25 лет».

Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ по главным показателям результативности: заброшенным шайбам, результативным передачам и очкам.