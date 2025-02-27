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Бывшая российская фигуристка пожаловалась в полицию из-за интимного фото

Фигуристка Куракова пожаловалась в полицию на фотографа из-за интимного снимка
Выступающая за Польшу Екатерина Куракова пожаловалась на фотографа, который сделал монтаж ее снимка с обнаженной грудью и отправил другим фигуристам. Она назвала действия фотографа отвратительными
Екатерина Куракова
Екатерина Куракова (Фото: Di Yin / Getty Images)

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова обратилась в полицию с жалобой на французского фотографа, который смонтировал ее снимок с обнаженной грудью и отправил другим людям. Об этом пишет La Depeche со ссылкой на L'Equipe.

Уроженка Москвы Куракова, с 2019 года выступающая за Польшу, тренируется во французском Вожани. В декабре она участвовала в гала-концерте после сильной потери веса, из-за чего костюм был ей не совсем по размеру.

После этого, по ее словам, фотограф, сотрудничающий с национальной федерацией ледовых видов спорта, прислал ей снимок, на котором у нее была видна грудь.

Куракова заявила, что допускала такой вариант событий, но «тогда и другие бы отреагировали». Фотограф обещал никому не показывать этот снимок, но потом отправил ссылку на сотни фотографий с мероприятия, включая эту, одному из членов сборной, а тот переслал ее в группу спортсменов в WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Уехавшая в Польшу фигуристка заявила, что ей постоянно желают смерти
Спорт
Екатерина Куракова

Позднее федерация сообщила Кураковой, что ее фотография была изменена и ей поделились с третьими лицами.

Куракова назвала поведение фотографа отвратительным и заявила, что ее задача — защитить других юных спортсменок.

После смены гражданства Куракова каждый год становилась чемпионкой Польши, ее лучшим результатом на чемпионате мира было 11-е место, также она дважды становилась четвертой на чемпионатах Европы.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
фигурное катание Екатерина Куракова
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