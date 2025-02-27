Федерация хоккея России обратилась в IIHF по вопросу допуска сборных

ФХР запросила у IIHF объяснения, на основании каких данных федерация продолжает говорить о «проблемах безопасности» в контексте участия российских сборных в международных соревнованиях

Сергей Плотников и Александр Овечкин (Фото: Joel Marklund / Global look press)

Федерация хоккея России (ФХР) направила официальное письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF) с запросом о разъяснении причин продления отстранения российских сборных от турниров. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

В начале недели шведский телеканал SVT сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026. Однако участие сборной России в хоккейном турнире Игр в Италии остается под вопросом и будет рассмотрено ИИХФ после соответствующих рекомендаций МОК.

По словам Курбатова, ситуация с отстранением российских хоккейных команд не претерпела изменений. ФХР запросила у IIHF объяснения, на основании каких данных федерация продолжает говорить о «проблемах безопасности» в контексте участия российских сборных в международных соревнованиях.

«Пока никаких изменений в отношениях с IIHF нет. По поводу флага и гимна на Олимпиаде — это вообще не их компетенция. Что касается допуска, у нас есть свежее формальное решение о продлении отстранения. Мы написали в IIHF письмо с вопросом: какие именно риски безопасности имеются, кто их оценивал и каким образом? Какие риски возникают при участии российских сборных в чемпионатах мира, молодежных и женских турнирах?» — заявил Курбатов.

Он также отметил, что правовая позиция IIHF в этом вопросе остается слабой. «Если федерация хочет наложить санкции — пусть накладывает, мы будем их оспаривать. Но вместо этого заявляются некие абстрактные риски безопасности. Мы готовы их обсудить и найти возможные решения», — добавил представитель ФХР.

IIHF в начале февраля продлила отстранение российских и белорусских хоккейных сборных от международных соревнований, ссылаясь на вопросы безопасности. Вопрос об их возвращении к турнирам будет зависеть от дальнейших решений МОК и руководства мирового хоккея.