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Олимпийский чемпион из России отказался выступать без флага и гимна

Олимпийский чемпион Храмцов отказался выступать без флага России
По словам Храмцова, для него важно выступать под российским флагом. «В нейтральном статусе я будто индивидуальный спортсмен, которой представляет не страну, а самого себя», — сказал спортсмен
Максим Храмцов
Максим Храмцов (Фото: Jin Liangkuai / Global look press)

Первый в истории российский олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов в интервью ТАСС заявил, что больше не будет выступать в нейтральном статусе.

«Если говорить о выступлении в нейтральном статусе на международных соревнованиях, я к этому не готов. Я это уже проходил, знаю, что это такое. Я был на квалификационном отборе в Париж в нейтральном статусе. Я вижу отношение европейцев к нам — это как раз отношение как к нейтральному статусу», — сказал Храмцов.

По его словам, для него важно выступать под российским флагом. «В нейтральном статусе я будто индивидуальный спортсмен, которой представляет не страну, а самого себя. Для меня на первом месте всегда была мотивация в том, что на меня смотрит вся страна — вот что было важно», — добавил спортсмен

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В июне 2024 года МОК не выдал ему нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на то что спортсмен прошел отбор по спортивному принципу.

Храмцов стал первым российским тхэквондистом, выигравшим золотую медаль на Олимпийских играх. Он добился этого достижения на Олимпиаде в Токио-2020 (проводившейся в 2021 году из-за пандемии COVID-19).

В финале весовой категории до 80 кг Храмцов уверенно победил и принес России историческое золото в тхэквондо. До него российские спортсмены завоевывали только серебряные и бронзовые медали в этом виде спорта.

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