Медведев обыграл сменившего гражданство Шевченко на старте турнира ATP

Медведев обыграл Шевченко и вышел во второй круг турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Шевченко в матче первого круга на турнире в Дубае

Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

Первая ракетка России, посеянная на турнире под первым номером, в матче первого круга турнира обыграла Александра Шевченко. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В следующем круге Медведев встретится с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего (без номера посева) и представителем Индии Сумитом Нагалом, который получил специальное приглашение (wild card).

Шевченко в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан. 23-летний Шевченко занимает сейчас 45-е место в рейтинге ATP.

Для Медведева турнир в Дубае стал первым после Australian Open, где он проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру. Из-за усталости и небольшого повреждения после того финала россиян пропустил турниры в Роттердаме и Дохе, где он в прошлом году завоевал титулы.

Турнир категории ATP 500 проходит в Дубае с 26 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем является Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, а в 2021-м — Аслан Карацев.