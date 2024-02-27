 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Медведев обыграл сменившего гражданство Шевченко на старте турнира ATP

Медведев обыграл Шевченко и вышел во второй круг турнира ATP в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Шевченко в матче первого круга на турнире в Дубае
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

Первая ракетка России, посеянная на турнире под первым номером, в матче первого круга турнира обыграла Александра Шевченко. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В следующем круге Медведев встретится с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего (без номера посева) и представителем Индии Сумитом Нагалом, который получил специальное приглашение (wild card).

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
Спорт
Карен Хачанов

Шевченко в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан. 23-летний Шевченко занимает сейчас 45-е место в рейтинге ATP.

Для Медведева турнир в Дубае стал первым после Australian Open, где он проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру. Из-за усталости и небольшого повреждения после того финала россиян пропустил турниры в Роттердаме и Дохе, где он в прошлом году завоевал титулы.

Турнир категории ATP 500 проходит в Дубае с 26 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем является Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, а в 2021-м — Аслан Карацев.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Рублев вышел во второй круг крупного турнира в Дубае
Спорт
Месси и Джокович вошли в число претендентов на спортивный «Оскар»
Спорт
Российский теннисист разгромно проиграл американцу на турнире в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 16:39
Во Франции начали проверку из-за изъятого из дома Алена Делона оружия Общество, 20:38
Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-2028 Спорт, 20:31
Названы районы Москвы, где вторичное жилье в 1,5 раза дороже новостроек Недвижимость, 20:16
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов Политика, 20:07
Медведев обыграл сменившего гражданство Шевченко на старте турнира ATP Спорт, 19:56
В России признали нежелательным связанный с Зыгарем фонд XZ foundation Политика, 19:51
Девелоперы отметили резкий рост себестоимости строительства жилья Недвижимость, 19:46
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Торги акциями «Детского мира» на Мосбирже продлятся до 28 августа Инвестиции, 19:34
Брянский губернатор сообщил о трех раненых после обстрела центра поселка Политика, 19:28
Акции Viking Therapeutics взлетели на испытаниях препарата для похудения Инвестиции, 19:22
На Земле началась магнитная буря после вспышек на Солнце Общество, 19:13
Американского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков Спорт, 19:13
Йеллен назвала маловероятными риски из-за использования активов России Экономика, 19:10
Военная операция на Украине. Карта на 27 февраля Политика, 18:53