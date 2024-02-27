Медведев обыграл сменившего гражданство Шевченко на старте турнира ATP
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.
Первая ракетка России, посеянная на турнире под первым номером, в матче первого круга турнира обыграла Александра Шевченко. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.
В следующем круге Медведев встретится с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего (без номера посева) и представителем Индии Сумитом Нагалом, который получил специальное приглашение (wild card).
Шевченко в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан. 23-летний Шевченко занимает сейчас 45-е место в рейтинге ATP.
Для Медведева турнир в Дубае стал первым после Australian Open, где он проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру. Из-за усталости и небольшого повреждения после того финала россиян пропустил турниры в Роттердаме и Дохе, где он в прошлом году завоевал титулы.
Турнир категории ATP 500 проходит в Дубае с 26 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем является Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, а в 2021-м — Аслан Карацев.
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