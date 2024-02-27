Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
Третья ракетка России Карен Хачанов вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, в матче первого круга турнира обыграл 19-летнего французского теннисиста Люку ван Аша (72-й в рейтинге), который попал в основную сетку соревнования как лаки-лузер. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.
В следующем круге Хачанов встретится с чешским теннисистом, 36-й ракеткой мира, Иржи Легечкой (без номера посева).
27-летний Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге и является победителем шести турниров под эгидой ATP. В этом сезоне Хачанов доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе. Также 24 февраля он выиграл турнир ATP в Дохе.
Турнир категории ATP 500 в Дубае будет продолжаться до 2 марта. Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, а в 2021-м — Аслан Карацев.
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