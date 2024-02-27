 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае

Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл 19-летнего француза Люку ван Аша в первом круге турнира в Дубае
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Global Look Press)

Третья ракетка России Карен Хачанов вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, в матче первого круга турнира обыграл 19-летнего французского теннисиста Люку ван Аша (72-й в рейтинге), который попал в основную сетку соревнования как лаки-лузер. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

В следующем круге Хачанов встретится с чешским теннисистом, 36-й ракеткой мира, Иржи Легечкой (без номера посева).

Хачанов оценил свой титул на турнире ATP в Дохе
Спорт
Карен Хачанов

27-летний Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге и является победителем шести турниров под эгидой ATP. В этом сезоне Хачанов доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе. Также 24 февраля он выиграл турнир ATP в Дохе.

Турнир категории ATP 500 в Дубае будет продолжаться до 2 марта. Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, а в 2021-м — Аслан Карацев.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис Карен Хачанов ATP
Материалы по теме
Хачанов оценил свой титул на турнире ATP в Дохе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 16:39
Йеллен назвала маловероятными риски из-за использования активов России Экономика, 19:10
Военная операция на Украине. Карта на 27 февраля Политика, 18:53
Дизель подешевел на бирже после решений кабмина по топливу перед посевной Бизнес, 18:50
Страховка по вкладам может вырасти до ₽2,8 млн: как работает система сейчас Инвестиции, 18:47
В Калининграде ответили послу Литвы на угрозу «нейтрализовать» город Политика, 18:45
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию обсудить его формулу мира Политика, 18:35
Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии Политика, 18:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Цены на какао на бирже взлетели до нового исторического рекорда Инвестиции, 18:28
«Зеркало» узнало об обращении в КС Украины о легитимности Зеленского Политика, 18:28
Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае Спорт, 18:22
Fortum начала разбирательство против России Бизнес, 18:21
Председатель ПСБ выступил на выставке «Россия» в День предпринимательства Пресс-релиз, 18:09
Семь человек погибли в ходе операции полиции против банд в Рио-де-Жанейро Общество, 18:08
Что такое ИИС-3 и как он будет работать Инвестиции, 18:01