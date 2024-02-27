Четырех штангистов из базы Родченкова дисквалифицировали за допинг
Российские штангисты Эдуард Межгихов, Василий Половников, Евгений Коломиец и Александр Сафарян дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, расследование против них было начато после изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Нарушения были зафиксированы в 2012 году. Коломиец дисквалифицирован на два года, остальные — на четыре. Все они ранее отбыли 10-летние дисквалификации и к настоящему моменту уже завершили карьеры.
Межгихов является победителем юниорского первенства Европы 2009 года, Коломиец — серебряным призером юниорского чемпионата мира 2011 года, Сафарян — юниорского чемпионата Европы 2011 года, Половников — серебряным призером чемпионата Европы-2008.
База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.
В феврале в WADA сообщили, что на сегодняшний день на основе базы данных 18 антидопинговыми организациями было вынесено 241 наказание. «Еще по 41 делу предъявлены обвинения, 119 дел остаются на стадии расследования. Ряд дополнительных дел были расследованы и закрыты из-за отсутствия доказательств», — говорится в сообщении.
Немецкий телеканал ARD сообщил, что почти половина допинговых дел, начатых против россиян по базе LIMS, были закрыты без санкций. ARD ссылался на ноябрьский отчет WADA, где сообщалось, что всего по подозрению в нарушении антидопинговых правил было открыто 834 дела против россиян. Из них 409 были закрыты, по 145 продолжается расследование, еще по 280 приняты решения о санкциях.
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