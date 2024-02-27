«Барселона» лишила Алвеса статуса легенды из-за дела об изнасиловании
Испанская «Барселона» лишила бразильского защитника Дани Алвеса статуса легендарного футболиста клуба. Об этом сообщает каталонское издание Sport.es.
Клуб лишил 40-летнего Алвеса статуса легенды после вынесения футболисту обвинения по делу об изнасиловании. Его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе в декабре 2022 года.
Прокуратура просила для футболиста девять лет тюрьмы, ему трижды отказывали в освобождении под залог из-за риска побега. Также Алвес должен выплатить пострадавшей €150 тыс. компенсации.
Алвес провел за клуб 408 игр. В составе «Барселоны» он выиграл 23 турнира — чемпионат Испании (6 раз), Кубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), клубный Кубок мира (3), Суперкубок Европы (3), Суперкубок Испании (3).
Всего на счету бразильца 43 титула. Он является экс-рекордсменом по числу трофеев в футболе. Его опередил бывший одноклубник Лионель Месси — 44.
Алвес покинул «Барселону» летом 2023 года, но планировал продолжить карьеру.
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