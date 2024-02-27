Экс-футболист «Краснодара» потерял сознание из-за болезни мозга
Футболист датского клуба «Мидтьюлланн» Кристоффер Олссон был госпитализирован после потери сознания. Об этом сообщает пресс-служба «Мидтьюлланна».
Шведского полузащитника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после обнаружения у него острого заболевания головного мозга, которое не связано с полученными на футбольном поле повреждениями.
Олссон в 2019–2021 годах выступал за «Краснодар», в составе которого провел 80 матчей и забил четыре гола.
Он перешел в российский клуб из шведского АИК за €4,9 млн. Дебютировал 14 февраля 2019 года в матче Лиги Европы с немецким «Байером 04». В первом же сезоне стал бронзовым призером чемпионата России.
Он является воспитанником английского «Арсенала», за который дебютировал в сезоне 2013/14, но не смог закрепиться. В сезоне 2014/15 перешел «Мидтьюлланн», став основным игроком состава. Является чемпионом Дании и Швеции.
В составе молодежной сборной Швеции стал чемпионом мира — 2015.
За национальную команду выступает с 2017 года, проведя 47 игр.
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