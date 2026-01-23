Дегтярев назвал максимальное число участников Олимпиады-2026 от России
Максимальное количество российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года составляет 13 человек. Об этом на форуме «Знание. Государство» сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая», — цитирует Дегтярев «РИА Новости».
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Проверку всех отобравшихся на Игры россиян на соответствие критериям допуска снова будет проводить специальная комиссия (AINERP), которая решит, кто получит приглашения.
В данный момент допуск на Игры получили фигуристки Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине