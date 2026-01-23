 Перейти к основному контенту
Дегтярев назвал максимальное число участников Олимпиады-2026 от России

Сюжет
Олимпиада-2026
По словам министра, на Играх в Италии выступят не больше 13 российских спортсменов
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Максимальное количество российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года составляет 13 человек. Об этом на форуме «Знание. Государство» сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая», — цитирует Дегтярев «РИА Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Проверку всех отобравшихся на Игры россиян на соответствие критериям допуска снова будет проводить специальная комиссия (AINERP), которая решит, кто получит приглашения.

В данный момент допуск на Игры получили фигуристки Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.

Иван Витченко
Олимпиада-2026
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
