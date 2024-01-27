Новичок «Зенита» признался, что может стать священником в Бразилии

Нино перешел из «Флуминенсе» в «Зенит» в начале января. По словам бразильца, он изучает теологию и не исключает вариант стать священником после ухода из футбола

Нино (Фото: Вячеслав Евдокимов / Официальный сайт ФК «‎Зенит»)

Бразильский защитник «Зенита» Нино рассказал «Матч ТВ», что рассматривает возможность стать священником после окончания игровой карьеры.

«Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко», — сказал Нино.

Футболист признал, что в бразильском «Флуминенсе» одним из его лучших друзей был убежденный атеист Игор Жулиан (с прошлого года играет в Португалии за «Маритиму»), но у них не возникало конфликтов и противоречий. «Он очень часто задает и задавал такие вопросы, ответы на которые для него понятны. Однако, когда я отвечаю на них для себя, это только укрепляет веру», — добавил Нино.

Нино стал игроком «Зенита» 5 января. На счету 26-летнего защитника один матч за основную сборную Бразилии, золото Игр в Токио с олимпийской сборной, а также Кубок Либертадорес и серебро клубного чемпионата мира с «Флуминенсе».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два очка от «Краснодара».