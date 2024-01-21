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Семак пожаловался на нехватку российских футболистов в «Зените»

Семак: в «Зените» есть нехватка российских игроков
Сергей Семак считает, что «Зениту» не помешают защитник, атакующий игрок или игрок центра поля с российским гражданством. В январе петербургский клуб приобрел трех бразильцев и Ильзата Ахметова
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в заявке команды недостаточно российских игроков, но клуб может решить проблему за счет внутренних ресурсов.

«Зенит» в воскресенье, 21 января, разгромил самаркандское «Динамо» на сборе в ОАЭ со счетом 5:1. В основном составе «Зенита» из 27 игроков 13 иностранцев, еще у двух бразильцев, Марио Фернандеса и Клаудиньо, есть российские паспорта.

По словам Семака, «Зениту» не помешают «защитник, атакующий игрок или игрок центра поля» с российским гражданством.

«У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба «Зенита».

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В январе «Зенит» приобрел бразильцев Нино, Артура и Педро, а также российского полузащитника Ильзата Ахметова у «Краснодара».

Клуб отправил в аренду Дмитрия Чистякова и Роберта Ренана, а Данила Кругового перевел во вторую команду после его решения уйти летом в ЦСКА.

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Круговой заявлял, что «Зенит» предлагал ему лучшие условия по контракту, но он «выбрал играть в футбол».

«Зенит» после 18 туров уступает лидирующему в РПЛ «Краснодару» два очка.

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Футбол ФК Зенит Семак
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