Семак пожаловался на нехватку российских футболистов в «Зените»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в заявке команды недостаточно российских игроков, но клуб может решить проблему за счет внутренних ресурсов.
«Зенит» в воскресенье, 21 января, разгромил самаркандское «Динамо» на сборе в ОАЭ со счетом 5:1. В основном составе «Зенита» из 27 игроков 13 иностранцев, еще у двух бразильцев, Марио Фернандеса и Клаудиньо, есть российские паспорта.
По словам Семака, «Зениту» не помешают «защитник, атакующий игрок или игрок центра поля» с российским гражданством.
«У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба «Зенита».
В январе «Зенит» приобрел бразильцев Нино, Артура и Педро, а также российского полузащитника Ильзата Ахметова у «Краснодара».
Клуб отправил в аренду Дмитрия Чистякова и Роберта Ренана, а Данила Кругового перевел во вторую команду после его решения уйти летом в ЦСКА.
Круговой заявлял, что «Зенит» предлагал ему лучшие условия по контракту, но он «выбрал играть в футбол».
«Зенит» после 18 туров уступает лидирующему в РПЛ «Краснодару» два очка.
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