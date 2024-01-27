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Илья Ковальчук провел встречу с недовольными фанатами «Спартака»

Илья Ковальчук провел встречу с недовольными фанатами «Спартака»
Активные болельщики «красно-белых» ранее высказывали недовольство возвращением 40-летнего форварда в клуб. По итогам встречи в фанатском объединении «Фратрия» заявили, что «все недопонимания остались позади»
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Форвард московского «Спартака», олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук провел встречу с активными болельщиками «красно-белых». Об этом сообщается в телеграм-канале фанатского объединения «Фратрия».

«Накануне матча с «Динамо» провели встречу с Ильей Ковальчуком. На все интересующие нас вопросы были получены ответы, раскрыты детали событий. Все недопонимания остались позади», — говорится в сообщении.

Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» состоится 27 января, начало — 17:00 мск.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Ранее фанатское объединение «красно-белых» «Ультра» выступило с заявлением, в котором говорилось, что в подписании 40-летнего Ковальчука не было никакой пользы. Болельщики отметили, что вместо игры за родной клуб хоккеист раньше выбирал крупные контракты, что «не делает его человеком чести и достоинства, которого можно ассоциировать с настоящим спартаковцем».

После этого Ковальчук сообщил, что проведет встречу с активными болельщиками «красно‑белых».

Ковальчук вернулся в КХЛ в декабре. До этого не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». Всего на счету форварда четыре гола и передача в 11 играх за «Спартак» после возвращения. Московский клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф.

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Хоккей КХЛ ХК Спартак Илья Ковальчук
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