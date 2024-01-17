Илья Ковальчук пообещал встретиться с недовольными фанатами «Спартака»

Активные болельщики «красно-белых» ранее выразили недовольство возвращением 40-летнего хоккеиста в клуб. По словам Ковальчука, он в ближайшее время встретится с фанатами. «Думаю, никакого недопонимания не будет», — сказал игрок

Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Форвард «Спартака» Илья Ковальчук рассказал «Матч ТВ», что в ближайшее время собирается провести встречу с активными болельщиками «красно‑белых», который выступали против его перехода в московский клуб.

«Я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор «Спартака». Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет», — сказал Ковальчук.

Ранее фанатское объединение «красно-белых» «Ультра» выступило с заявлением, в котором говорилось, что в подписании 40-летнего Ковальчука не было никакой пользы. Болельщики отметили, что вместо игры за родной клуб хоккеист раньше выбирал крупные контракты, что «не делает его человеком чести и достоинства, которого можно ассоциировать с настоящим спартаковцем».

«Значит, фанатам «Спартака» небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо. Я много раз говорил, что мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться. И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы — я уже говорил, что открыт и со мной всегда можно поговорить», — добавил Ковальчук.

Ковальчук вернулся в КХЛ в декабре, до этого он не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». Всего на счету форварда три гола и передача в восьми играх за «Спартак» после возвращения.

«Красно-белые» накануне прервали серию из шести поражений подряд.